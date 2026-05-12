LIVE Darderi-Zverev ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Alle ore 14:04, il match tra Darderi e Zverev all’ATP di Roma 2026 è iniziato. I due giocatori sono in campo e si stanno sfidando sul campo, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La partita si svolge sotto gli occhi degli spettatori presenti, mentre gli spettatori online possono seguire gli sviluppi attraverso la diretta. La partita prosegue con i primi scambi e punti che vengono segnati dai rispettivi atleti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Darderi ha sorpreso per il modo in cui ha battuto Paul che, per carità, sulla terra si può battere, ma ciò che ha impressionato è stata la caparbietà con cui Luciano è rimasto abbarbicato al match prima di girarlo ottenendo finalmente quel primo break nel 6° gioco del secondo set. Da lì, dominio totale. 14:00 Uno a zero sulla terra battuta per Zverev, che vinse nel 2025 proprio in quel del Foro Italico, ma si giocava sul campo centrale. 13:55 Avanti 6-1, 6-4 Rafa Jodar, ci siamo! A minuti in campo Luciano Darderi e Zverev! 13:40 La partita di Luciano Darderi sarà dopo la conclusione di Jodar-Tien, che stanno 6-1, 3-3! 13:15 Vola Jodar, 6-1 in 40? di gioco! Poi Darderi, ma non prima delle 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo il derby tra predestinatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 La partita di Luciano Darderi sarà dopo la conclusione di Jodar-Tien, che stanno 6-1, 3-3! 13:15 Vola... Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.3 del mondo; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026; Luciano Darderi v Alexander Zverev (12/05/2026); Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE) x.com ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 reddit LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Vola Jodar, 6-1 in 40' di gioco! Poi Darderi, ma non prima delle 14. 12:19 Granollers Zeballos volano e ... oasport.it