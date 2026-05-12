LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 6-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | miracolo al Foro ma cosa ha fatto il tedesco!

Al Foro Italico di Roma, il match tra Darderi e Zverev è terminato con un risultato sorprendente. Dopo aver perso il primo set 1-6, il tennista tedesco ha vinto il secondo 7-6, ma nel terzo set ha ceduto 6-0. Durante il confronto, il tedesco ha commesso 28 errori gratuiti, evidenziando le difficoltà incontrate nel corso del match. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 La bellezza di 28 errori gratuiti per il tedesco, che si è suicidato clamorosamente quando ha servito per il match e poi pure nel tie-break, quando ha avuto la bellezza di 4 match point ma in quello che ha avuto con la battuta. andate a vedere cosa ha combinato. Poi, sul set point per Darderi, il doppio fallo. Insomma, dobbiamo che ringraziare il numero 3 del mondo per averci regalato una gioia simile. 16:51 Sarà DARDERI-Jodar, partita tutt’altro che chiusa. Che roba amici! 16:51 Giustissimo rendere merito a Luciano DARDERI, che compie il miracolo ed è in quarti di finale al Foro Italico. Era impensabile, totalmente fuori da ogni possibile ipotesi dopo il primo set e metà del secondo.🔗 Leggi su Oasport.it

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