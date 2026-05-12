LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | clamoroso suicidio del tedesco siamo al terzo
Durante il match di qualificazione ATP Roma 2026, il tennista tedesco ha perso il primo set 6-1 contro l'avversario. Nel secondo set il punteggio è di 7-6, con il tedesco che ha poi perso il servizio nel terzo game, portando il punteggio a 1-0 in favore del suo avversario. Il match è ora in corso con il punteggio di 1-0 nel terzo set, dopo un doppio fallo e un ace vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo. 15-0 ACE! 1-0 Scambio lunghissimo, lo vinciamo noi. Break, ma è giunto troppo presto. 30-40 Prima vincente. 15-40 Prima vincente. 0-40 Altro errore, tra palle break! ALE! 0-30 Non supera la rete il rovescio difensivo del tedesco. 0-15 Si parte con il gratuito di dritto dopo il servizio, ZVEREV! 16:10 Darderi-Zverev 7-6(10)! Entrambi i giocatori in bagno, terzo set dopo 2 ore di gioco. Si pensava che il tedesco avesse già dato nei games. NO! Il doppio fallo sulla palla set, incredibile cosa ha combinato questo giocatore. Era 1-0 e servizio, si è auto brekkato. Era 5-4 e servizio, si è autobrekkato.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Darderi-Zverev 1-6, 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: clamoroso auto break del tedesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Spinge di rovescio Zverev e fa punto.
LIVE Darderi-Zverev 1-6, 2-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dura poco l’amnesia del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il lob di Zverev, che aveva tutto il campo aperto.
Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.3 del mondo; RECAP! Day 6: Bublik saluta Roma, Zverev e Pegula volano; Luciano Darderi v Alexander Zverev LIVE 12/05/2026 | Tennis; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026.
ULTIM'ORA TENNIS Luciano Darderi conquista per la PRIMA volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, superando Tommy Paul 3-6 6-3 6-2. L’azzurro sfiderà Sascha Zverev per un posto nei quarti Guarda gli Internazionali BNL d’Italia LIVE su S x.com
? Il derby tra il numero 1 al mondo e Andrea Pellegrino andrà in scena sul Centrale del Foro Italico Martedì 12 Maggio, non prima delle 15: aprirà il programma la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, mentre Luciano Darderi affronterà Alexander Zverev n facebook
ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 - reddit.com reddit
LIVE Darderi-Zverev 1-6, 7-6(12-10), ATP Roma 2026 in DIRETTA: clamoroso suicidio del tedesco, siamo al terzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Si parte con il gratuito di dritto dopo il servizio, ZVEREV! 16:10 Darderi-Zverev 7-6(10)! Entrambi i ... oasport.it