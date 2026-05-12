LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | clamoroso suicidio del tedesco siamo al terzo

Durante il match di qualificazione ATP Roma 2026, il tennista tedesco ha perso il primo set 6-1 contro l'avversario. Nel secondo set il punteggio è di 7-6, con il tedesco che ha poi perso il servizio nel terzo game, portando il punteggio a 1-0 in favore del suo avversario. Il match è ora in corso con il punteggio di 1-0 nel terzo set, dopo un doppio fallo e un ace vincente.

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