LIVE Darderi-Zverev 1-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il tedesco ha regalato all’azzurro la chance di giocarsi un tie-break!

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi tra Darderi e Zverev all’ATP di Roma, il tedesco ha vinto il primo set 6-1 e si trova ora in parità al decimo gioco del secondo set, con il punteggio di 6-6. Durante il match, i due giocatori sono arrivati a un punteggio di 7-7 nel tie-break, mentre un dritto inside-in di Luciano è stato sfiorato di un millimetro, segnando un punto valido.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 E allora, fuori di un millimetro il dritto inside in, che stavolta Luciano aveva tirato per fare punto come è giusto che sia. 7-6 Prima vincente. Set point, il primo. 6-6 Rovescio in rete, affossato. Pazzesco Zverev, cosa si sta complicando! 5-6 Gran prima, comodo smash. Match point, serve l’azzurro. 5-5 Troppo tenero il dritto inside in di Luciano, che col senno di poi doveva incidere di più. Ha girato il punto col cross Zverev e ha chiuso di volo. 5-4 Grandissima volèe di opposizione di Darderi, che fa esplodere tutto lo stadio! 4-4 Non riesce il passante in corsa di dritto a Zverev. 3-4 Prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it

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