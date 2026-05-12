LIVE Darderi-Zverev 1-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il tedesco ha regalato all’azzurro la chance di giocarsi un tie-break!

Nella partita di oggi tra Darderi e Zverev all’ATP di Roma, il tedesco ha vinto il primo set 6-1 e si trova ora in parità al decimo gioco del secondo set, con il punteggio di 6-6. Durante il match, i due giocatori sono arrivati a un punteggio di 7-7 nel tie-break, mentre un dritto inside-in di Luciano è stato sfiorato di un millimetro, segnando un punto valido.

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