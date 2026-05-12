LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 6-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | miracolo al Foro impresa della carriera contro il n3!

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:55 si conclude la diretta di questa partita tra Darderi e Zverev, valida per gli Internazionali d’Italia 2026. Dopo aver perso il primo set per 6-1, Darderi ha vinto il secondo con un tiebreak e ha dominato il terzo, chiudendo con un 6-0. Con questa vittoria, il giovane tennista si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Rafa Jodar.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Si chiude qui la folle DIRETTA LIVE dell’impresa pazzesca di Luciano DARDERI, che accede in quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2026 e sfiderà il predestinato Rafa JODAR per issarsi in semifinale. Tutto è possibile. Un saluto sportivo! 16:52 La bellezza di 28 errori gratuiti per il tedesco, ma quasi tutti da metà 2° set in poi, quando evidentemente qualcosa nella sua testa e nel suo braccio si è inceppato. Zverev si è suicidato (sempre a livello sportivo) clamorosamente quando ha servito per il match e poi pure nel tie-break, quando ha avuto la bellezza di 4 match point ma in quello che ha avuto con la battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

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