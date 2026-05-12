LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro break Tedesco sparito!!

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Zverev procede con il tedesco che ha perso il servizio nel terzo set, portando il punteggio a 3-0 in favore dell'argentino. Dopo aver vinto il primo set 6-1, Zverev ha tentato di reagire nel secondo, che si è concluso con un tie-break vinto da Darderi. Nel momento attuale, Zverev ha alcuni problemi nel mantenere la lucidità e il controllo del gioco.

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