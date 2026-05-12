LIVE Darderi-Zverev 1-6 7-6 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | altro break Tedesco sparito!!

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Zverev procede con il tedesco che ha perso il servizio nel terzo set, portando il punteggio a 3-0 in favore dell'argentino. Dopo aver vinto il primo set 6-1, Zverev ha tentato di reagire nel secondo, che si è concluso con un tie-break vinto da Darderi. Nel momento attuale, Zverev ha alcuni problemi nel mantenere la lucidità e il controllo del gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il rovescio difensivo di Zverev, non gli va più la palla! 0-15 Esce il dritto di Darderi. Andatevi a rileggere cosa è successo dal 5-3 del secondo set in poi, quando sembrava ormai chiusa in favore del tedesco. 3-0 SBAGLIA in difesa di rovescio Zverev. Punto lungo, dominato dall’italo argentino. E’ cambiato il mondo! BREAK! 40-A PASSANTE PAUROSO DI DRITTO! Stretto! Zverev ancora non ha valutato bene il passante, la traiettoria di esso. 40-40 Finisce a difendere sui cartelloni pubblicitari Darderi, uno due Zverev. 40-A Viaggia alla grande la palla di Darderi, sembra un altra partita di un altro torneo rispetto al primo set.🔗 Leggi su Oasport.it

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