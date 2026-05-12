LIVE Darderi-Zverev 1-6 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | clamoroso auto break del tedesco!

Durante il match tra Darderi e Zverev all’ATP di Roma, il tedesco ha commesso un autogol, rompendo le sue racchette e causando un contro-break nel momento di parità. La partita si è conclusa con Zverev che ha perso il servizio in modo inaspettato, portando il punteggio a 1-6, 5-5. In questa fase, Zverev ha realizzato un punto con un rovescio, mentre Darderi ha risposto con un colpo vincente.

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