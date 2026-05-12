LIVE Darderi-Zverev 1-6 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | clamoroso auto break del tedesco!

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Darderi e Zverev all’ATP di Roma, il tedesco ha commesso un autogol, rompendo le sue racchette e causando un contro-break nel momento di parità. La partita si è conclusa con Zverev che ha perso il servizio in modo inaspettato, portando il punteggio a 1-6, 5-5. In questa fase, Zverev ha realizzato un punto con un rovescio, mentre Darderi ha risposto con un colpo vincente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Spinge di rovescio Zverev e fa punto. 5-5 RISPOSTA IN CAMPO DI DARDERI; E’ SUFFICIENTE! Dritto di Zverev in tribuna! Contro-break! Pazzesco! 30-40 Grandissima seconda palla in kick di Zverev che manda Darderi a rispondere in cielo col rovescio. Seconda 15-40 BUCAAAAAA IN RISPOSTAAAAA! NON RIMBALZAAAAAA LA PALLINA! Due chance! 15-30 COOOON IL DRITTO LUCIANO! “ Ole Ole Ole Ole, Lucio, Lucio” si sente dalle trinune! 15-15 Ace. Bravissimo Zverev. 0-15 DOPPIO FALLO! VAI! 4-5 Ancora servizio e volèe. Ultima chance a breve per l’italo argentino. 40-30 Servizio e volèe non a segno Darderi. 40-15 Kick e dritto anomalo! 30-15 Servizio e dritto Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it

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