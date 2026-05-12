LIVE Darderi-Zverev 0-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | subito break del tedesco e strada in salita
Al torneo ATP di Roma del 2026, il giocatore tedesco ha ottenuto subito un break nel primo set contro l’avversario. Dopo aver commesso un errore sulla volée di dritto, il sudamericano ha perso il servizio, portando il punteggio a 0-2. La partita è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Tocca male anche questa volèe di dritto Darderi: c’è il break. 40-A Palla corta vincente. Palla break, la prima. 40-40 Dritto micidiale in corsa del tedesco. A-40 Steeeecca di dritto Zverev, boato della BNP Paribas Arena! 40-40 Sbaglia questa volta la comodissima volèe d’appoggio l’azzurro. Peccato. 40-30 Smorzata a segno! Subito bolgia! 30-30 INTORNO AL PALETTO il recupero di Zverev vincente. Colpo del giorno! 30-15 Bellissimo lungoriga di rovescio!!!! 15-15 Con il dritto attacca Darderi! Poi volèe bassa. 0-15 Primo rovescio lungoriga a segno del tedesco. 0-1 A quindici Zverev. 40-15 Rosicchia un punto e si sblocca Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it
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