LIVE Darderi-Zverev 0-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | subito break del tedesco e strada in salita

Al torneo ATP di Roma del 2026, il giocatore tedesco ha ottenuto subito un break nel primo set contro l’avversario. Dopo aver commesso un errore sulla volée di dritto, il sudamericano ha perso il servizio, portando il punteggio a 0-2. La partita è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

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