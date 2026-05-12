LIVE Darderi-Zverev 1-6 2-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | dura poco l’amnesia del tedesco

Al torneo di Roma, Zverev e Darderi sono in corso di match. Zverev ha vinto il primo set 6-1 e si trova in vantaggio nel secondo con un punteggio di 4-2. Durante il gioco, Zverev ha realizzato un punto con un lob lungo, che ha messo in difficoltà l’avversario. La partita è ancora in corso e si può seguire in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il lob di Zverev, che aveva tutto il campo aperto. 2-4 Troppo lunga la smorzata di Luciano, arriva e chiude Zverev. 40-30 Intelligente a seguire il servizio al volo Zverev, appoggia la comoda volèe. 30-30 Gratuito di rovescio. Come prima, nuovo auto break? 30-15 Errore di dritto di Zverev. 30-0 Diagonale di rovescio che non dice bene a Darderi. 15-0 Largo il rovescio in contenimento. 2-3 Fuori anche il dritto. Break. 15-40 Lunga anche questa volèe di rovescio di Darderi. 15-30 Volèe stoppata di rovescio in rete dell’azzurro, peccato. 15-15 In pressione dopo il servizio l’azzurro, chiude con lo smash.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Zverev 1-6, 2-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dura poco l’amnesia del tedesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Zverev 0-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: subito break del tedesco e strada in salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Tocca male anche questa volèe di dritto Darderi: c’è il break. LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Ci siamo, palleggio di riscaldamento cominciato. Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.3 del mondo; RECAP! Day 6: Bublik saluta Roma, Zverev e Pegula volano; Luciano Darderi v Alexander Zverev LIVE 12/05/2026 | Tennis; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026. ULTIM'ORA TENNIS Luciano Darderi conquista per la PRIMA volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, superando Tommy Paul 3-6 6-3 6-2. L’azzurro sfiderà Sascha Zverev per un posto nei quarti Guarda gli Internazionali BNL d’Italia LIVE su S x.com ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 reddit LIVE Darderi-Zverev 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il tedesco si auto brekka!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lungo il rovescio di Darderi. 15-0 Palla corta vincente dopo il servizio. 1-5 A zero Darderi. Servirà ... oasport.it