LIVE Darderi-Zverev 1-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro in difficoltà fisica

Al Torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Zverev è iniziato con il tedesco che ha vinto il primo set 6-1. Attualmente, nel secondo set, Zverev conduce 1-0 e mostra segni di difficoltà fisica. Durante il gioco, si sono verificati alcuni punti contestati, tra cui un doppio fallo di Zverev, e Darderi ha risposto con un ace e un errore del suo avversario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Dooooooppio fallo! Incredibile! 30-30 Risponde carico Darderi e ottiene un altro errore del tedesco. Vediamo se si brekka da solo! 30-15 Errore di dritto del tedesco. 30-0 In rete il rovescio di Darderi. Azzurro che pare avere un problema serio. Ha mangiato qualcosa di incriminato? 15-0 Ace. Darderi a colloquio coi medici, purtroppo non udiamo cosa dicono. 0-1 Stecca di dritto e verosimilmente abbandona ogni velleità Darderi. Break. 30-40 Riga presa da Zverev col dritto in cross. Palla break. 30-30 Prima vincente! 15-30 Muove il rivale e ottiene il forzato di rovescio. Non sta bene Luciano. Gli gira la testa, fisio chiamato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Zverev 1-6, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in difficoltà fisica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Ci siamo, palleggio di riscaldamento cominciato. LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Darderi ha sorpreso per il modo in cui ha battuto Paul che, per carità, sulla terra si può battere,... Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.3 del mondo; RECAP! Day 6: Bublik saluta Roma, Zverev e Pegula volano; Luciano Darderi v Alexander Zverev LIVE 12/05/2026 | Tennis; Live Luciano Darderi - Alexander Zverev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 12/05/2026. ULTIM'ORA TENNIS Luciano Darderi conquista per la PRIMA volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, superando Tommy Paul 3-6 6-3 6-2. L’azzurro sfiderà Sascha Zverev per un posto nei quarti Guarda gli Internazionali BNL d’Italia LIVE su S x.com ATP 1000 Roma R1: Kopriva batte Marozsan 6-3, 6-3 reddit LIVE Darderi-Zverev 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il tedesco si auto brekka!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lungo il rovescio di Darderi. 15-0 Palla corta vincente dopo il servizio. 1-5 A zero Darderi. Servirà ... oasport.it