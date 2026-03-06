LIVE Berrettini-Zverev 2-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break del tedesco che ha in pugno il primo set

Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Berrettini e Zverev sta proseguendo con il tedesco in vantaggio 5-2 nel primo set. Zverev ha ottenuto un break e domina il punteggio, mentre Berrettini ha sbagliato un rovescio che ha contribuito a consolidare il vantaggio del rivale. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale.

20.53 Intanto, non arrivano belle notizie neanche dal campo di Cobolli visto che il romano ha perso il primo set contro Kecmanovic, anche lui per 6-3. 3-6 SET ZVEREV! Il dritto di Berrettini trova solo il corridoio. Dopo 34 minuti il tedesco vince il primo parziale. 3-5 GAME BERRETTINI! Resiste l'azzurro che annulla due set point e spera di trovare il break. 40-40 Berrettini corre a destra a sinistra con Zverev che chiude con la palla corta, grande scambio del tedesco. 40-40 Errore di dritto, il secondo nel game, per Zverev. Si va ai vantaggi con Matteo che ha annullato due set point. 15-30 Palla corta perfetta di Berrettini che poi spreca tutto con il lob in corridoio.