LIVE Zverev-Fonseca 7-5 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break in avvio di secondo set del tedesco

Al torneo di Montecarlo, il match tra Zverev e Fonseca è iniziato con il tedesco che ha conquistato il primo set 7-5. All'inizio del secondo, Zverev ha ottenuto un break, portandosi in vantaggio 1-0. Durante lo scambio, Fonseca ha sbagliato un rovescio incrociato lungo in un recupero. La partita prosegue in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca. 40-40 In rete il rovescio lungolinea giocato in recupero del tedesco. 40-30 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di Amburgo. 30-30 Lungo il rovescio incrociato di Zverev. 30-15 In rete il diritto lungolinea in recupero del brasiliano giocato su una palla corta. 15-15 Largo il rovescio incrociato del teutonico. 15-0 In rete il passante di rovescio incrociato del classe 2006. 1-0 In rete il diritto lungolinea di Fonseca. Break del nativo di Amburgo. 30-40 In rete la palla corta di diritto incrociata del carioca. Palla break. 30-30 In rete il diritto incrociato del numero 3 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedesco LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tris di break nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: brasiliano avanti di un break anche nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Joao Fonseca v Alexander Zverev LIVE 10/04/2026 | Tennis; LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato in recupero su una palla corta del brasiliano. 15-15 Largo il ... oasport.it Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it Bertolucci bacchetta Fonseca per un brutto gesto con Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" - facebook.com facebook #Bertolucci bacchetta #Fonseca per un brutto gesto con #Zverev: "Questo lo deve imparare, non va bene!" x.com