Alle 18.15 si svolgeranno le conferenze stampa alla vigilia della finale di Coppa. Prima interverrà l’allenatore della squadra biancoceleste, accompagnato da un calciatore, per rispondere alle domande dei giornalisti. Subito dopo sarà il turno di un altro rappresentante della squadra avversaria. L’evento sarà trasmesso in diretta e rappresenta l’ultimo appuntamento prima della partita.

"Oggi dopo pranzo mi ero messoa preparare la riunione di stasera, ero in difficoltà a trovare le parole. È una partita talmente chiara che è difficile fare retorica. Bisogna essere umili, coraggiosi, dimenticarsi della sfida di sabato. Qualsiasi parola è quasi superflua, la riunione di stasera va fatta per sentirsi a posto con la coscienza. Bisogna crederci, e io ci credo alla follia". "Sono orgoglioso della stagione e dell'atteggiamento della squadra: ha sbagliato qualche partita, ma mai mollato. Mi hanno fatto tornare a divertire in settimana, questi ragazzi si meritano di vincere. La squadra ha fatto un grande percorso in Coppa Italia, ha attraversato il deserto senz'acqua, dico sempre che siamo diversi da inizio stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 18.15 Sarri e Chivu nelle conferenze alla vigilia della finale di Coppa

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