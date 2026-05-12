Internazionali | ottavi con Musetti Darderi e il derby Sinner-Pellegrino

Oggi agli Internazionali BNL d’Italia di tennis si sono disputati gli ottavi di finale con protagonisti tre giocatori italiani, Musetti, Darderi e il derby tra Sinner e Pellegrino. Nel torneo maschile, i match hanno visto i tennisti nazionali affrontare avversari di varie nazionalità, con alcuni incontri ancora in corso o già conclusi. La competizione prosegue con le sfide che determineranno i quarti di finale, dove sono in gioco le ultime posizioni per il passaggio successivo.

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AGI – È il giorno dei tre moschettieri azzurri agli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Come nel capolavoro di Dumas in realtà sono quattro, ma già sappiamo che, se le cose andranno come tutti gli italiani si augurano, alla fine ai quarti di finale ne resteranno solo tre. Il derby azzurro con il n.1 del mondo Jannik Sinner opposto alla rivelazione del torneo Andrea Pellegrino verso le 15, infatti, ci priverà inevitabilmente di un azzurro, anche se ci garantirà un posto nei quarti. In campo oggi alle 11 subito Lorenzo Musetti (n.10 ATP e ottavo nel seeding) opposto allo specialista della terra rossa, il norvegese Casper Ruud (ex n.2 del mondo e attuale n.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali: ottavi con Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali Roma 2026, oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino, poi Darderi e Musetti: orari e dove vederli in tv Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Pellegrino, il derby accende il Foro Italico. Musetti apre, Darderi cerca l’impresaTanta, tantissima Italia agli Internazionali che continuano ad andare avanti a Roma e che vedono oggi una specie di martedì da leoni con gli ottavi... Argomenti più discussi: Internazionali, oggi gli ottavi: quando gioca Sinner contro Pellegrino | Il programma degli italiani a Roma; Dove vedere Sinner-Pellegrino e gli altri italiani agli ottavi degli Internazionali in tv e streaming; Oggi gli ottavi con 4 azzurri: il programma su Sky; Super martedì a Roma: tutti gli ottavi maschili, in campo anche Musetti e Darderi. Sinner trascina l’Italia agli ottavi degli #Internazionali e Roma ritrova quattro azzurri tra i migliori sedici. Con Pellegrino, Musetti e Darderi torna un risultato che mancava da sei anni. ift.tt/zQLdmwZ x.com Italiani in campo martedì 12 maggio: Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. A che ora e dove vederliOttavi di finale molto azzurri al Foro Italico. il derby Sinner-Pellegrino sugli scudi, non prima delle 15 sul Centrale. In campo anche Errani/Paolini ... ubitennis.com