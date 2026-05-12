LIVE Catanzaro-Avellino le formazioni ufficiali

Nella giornata odierna si disputa il match tra Catanzaro e Avellino, valido per il turno preliminare dei play-off di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le squadre sono pronte ad affrontarsi sul campo. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di qualificazione alla fase successiva della competizione. Il calcio d'inizio è atteso a breve.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Catanzaro-Avellino è il match valevole per il turno preliminare dei play-off di Serie B. Gara secca al “Ceravolo”, dove i lupi di Davide Ballardini devono vincere entro i 120 minuti per staccare il pass per le semifinali contro il Palermo. Due risultati su tre, invece, a disposizione delle Aquile di Alberto Aquilani, che hanno chiuso la stagione regolare al quinto posto. Ballardini opta per la continuità e conferma il 4-3-1-2, con Palumbo alle spalle della coppia offensiva composta da Russo e Patierno. Nessuna novità tra le fila giallorosse: Aquilani lascia inizialmente in panchina Iemmello. Davanti spazio a Liberali e Alesi alle spalle di Pittarello.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CATANZARO vs AVELLINO DIRETTA LIVE SERIE B LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Notizie correlate Avellino–Catanzaro, formazioni ufficiali: le scelte definitive per la 34ª giornata di Serie BKTSono state diramate le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie BKT: tutte le scelte... Leggi anche: LIVE/ Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali Argomenti più discussi: Catanzaro - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; 2025 playout catanzaro-avellino preview; Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Catanzaro-Avellino, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni. #Playoff #SerieB per 3^ promozione in #SerieA Oggi due gare a eliminazione diretta: convocati e 11 dell'ultima giornata Alle 18:45 #Modena- #JuveStabia modenacalcio.com/modena-juve-st… ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt… Alle 21:00 #Catanzaro- #Avellino x.com Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVESarà il secondo confronto in panchina, quello di martedì, tra Alberto Aquilani e Davide Ballardini. Il primo è quello di un mese fa giocato in Irpinia e terminato 1-1. L’attuale tecnico giallorosso ha ... sport.sky.it