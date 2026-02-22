LIVE Reggiana-Avellino le formazioni ufficiali

Reggiana e Avellino scendono in campo per una sfida decisiva, dopo che l'Avellino ha deciso di cambiare strategia e ha preparato nuovi schemi in allenamento. La partita si gioca al Mapei Stadium, dove entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica. I tifosi attendono con ansia questa gara, che potrebbe influenzare gli equilibri del campionato. L’incontro inizia tra pochi minuti e si preannuncia molto combattuto.

Il tempo delle prove è finito per l' Avellino, atteso al Mapei Stadium – Città del Tricolore per lo scontro diretto contro la Reggiana. Per Davide Ballardini è l'esordio in biancoverde: quattro giorni per incidere e restituire compattezza a una squadra scivolata in zona pericolo. All'annuncio delle formazioni ufficiali e Ballardini mischia le carte: debutta Reale in difesa, scelta che conferma la volontà di cambiare subito passo. In mezzo al campo la spuntano Palumbo e Palmiero, chiamati a garantire equilibrio e intensità. In attacco spazio alla coppia Sgarbi-Biasci, con l'obiettivo di dare peso e profondità alla manovra in un match che vale una fetta importante di salvezza. REGGIANA vs AVELLINO DIRETTA LIVE SERIE B TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Serie BKT, Reggiana-Avellino: la prevendita; Avellino - Pescara in Diretta Streaming | DAZN IT; Reggiana-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti; Reggiana Avellino: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky. Serie B, Reggiana – Avellino: segui la diretta REGGIO EMILIA – Alle 17.15, la Reggiana affronta l'Avellino sul terreno del Mapei Stadium – Città del Tricolore. Reggiana-Avellino 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche Reggiana–Avellino accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 17:15 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. È uno scontro salvezza: Avellino Reggio Emilia (RE) Mapei Stadium - Città del Tricolore 17:15 Reggiana Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo 1.753 TIFOSI BIANCOVERDI NEL SETTORE OSPITI DI REGGIO EMILIA! UN POPOLO IN CAMMINO #ReggianaAvellino