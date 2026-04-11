Avellino–Catanzaro formazioni ufficiali | le scelte definitive per la 34ª giornata di Serie BKT

Da avellinotoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, partita valida per la 34ª giornata di Serie BKT. Le squadre scenderanno in campo alle 17:15 allo stadio Partenio–Lombardi, con le scelte definitive sugli undici titolari e i moduli impiegati. La sfida si svolgerà nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dal calendario di campionato.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie BKT: tutte le scelte definitive sugli undici titolari e i moduli per il calcio d’inizio delle ore 17:15 allo stadio Partenio–Lombardi.AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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