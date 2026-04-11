Avellino–Catanzaro formazioni ufficiali | le scelte definitive per la 34ª giornata di Serie BKT

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, partita valida per la 34ª giornata di Serie BKT. Le squadre scenderanno in campo alle 17:15 allo stadio Partenio–Lombardi, con le scelte definitive sugli undici titolari e i moduli impiegati. La sfida si svolgerà nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dal calendario di campionato.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie BKT: tutte le scelte definitive sugli undici titolari e i moduli per il calcio d’inizio delle ore 17:15 allo stadio Partenio–Lombardi.AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino–Catanzaro, probabili formazioni: le scelte degli allenatori per la 34ª giornata di Serie BKT Formazioni ufficiali Avellino-Padova, 28ª giornata Serie BKTLe formazioni ufficiali di Avellino-Padova del 7 marzo 2026: tutti i titolari, le disposizioni tattiche e le scelte definitive dei due allenatori in...