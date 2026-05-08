Alle 11 si apre il torneo con l’incontro tra Arnaldi e De Minaur, seguito nel pomeriggio dal match di Djokovic. In serata scende in campo Musetti, mentre nel tardo pomeriggio è prevista anche la presenza di Darderi. Tra le donne, il programma si svolge in parallelo, con diverse partite in programma sui campi del Foro Italico. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti nel circuito internazionale.

Svitolina-Basiletti è il quinto match della Supertennis Arena. Noemi è la sorpresa delle qualificazioni per le quali ha avuto una wild card e che ha battuto Emiliana Arango e Daria Snigur per accedere al tabellone principale, oltre ad Ajla Tomljanovic al primo turno. Il campo principale apre con McNally-Swiatek per le donne. A seguire Zverev contro Altmeier e Prizmic contro Djokovic. Elena Cocciaretto non prima delle 19 contro la statunitense Navarro mentre Musetti apre il programma serale contro il francese Mpetshi Perricard Matteo Arnaldi è il primo a scendere in campo sulla Bnp Paribas Arena per affrontare l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6 del tabellone, match valido per il secondo turno del torneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Internazionali d'Italia: alle 11 si parte con Arnaldi-De Minaur. Djokovic nel pomeriggio, Musetti serale

Notizie correlate

LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea...

LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia).

LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ancora 20' e parte il DAY-4 degli Internazionali d'Italia che prevede spettacolo sin da subito: si gioca ... oasport.it

Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveQuarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi: alle 11 Arnaldi affronta De Minaur, poi Darderi-Hanfmann e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile ... sport.sky.it

Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook

Il matuziano Arnaldi esalta il centrale di Roma: batte Munar al terzo set e vola al secondo turno contro De Minaur x.com