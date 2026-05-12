A Roma, agli Internazionali d’Italia 2026, si sono disputati gli ottavi di finale maschili, con giocatori italiani protagonisti. La giornata si apre con Musetti e prosegue con Darderi, che cerca di sorprendere. Tra i match più attesi, il derby tra Sinner e Pellegrino accende il pubblico al Foro Italico, mentre altre sfide si svolgono in un clima di grande entusiasmo.

Tanta, tantissima Italia agli Internazionali che continuano ad andare avanti a Roma e che vedono oggi una specie di martedì da leoni con gli ottavi di finale maschili. Stavolta è un po’ tutto concentrato nella mattina capitolina almeno per quel che riguarda gli azzurri. E si comincia davvero molto presto, alle 11:00. Già, perché Lorenzo Musetti sfiderà Casper Ruud proprio in quel momento, quando ancora magari la gente starà affluendo verso il Foro Italico, e in particolare verso il Centrale. Una sfida che rimane segnata inevitabilmente dal dilemma delle condizioni del toscano, uscito dalla sfida con l’argentino Francisco Cerundolo in una maniera difficile, nel senso fisico soprattutto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Pellegrino, il derby accende il Foro Italico. Musetti apre, Darderi cerca l’impresa

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