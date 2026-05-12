La comica ha raccontato di aver sentito subito un forte sentimento materno dopo l’affido dei figli. La sua vita quotidiana è stata influenzata da questa nuova realtà, che ha comportato adattamenti nelle routine familiari. I figli, invece, preferiscono chiamarla Lu anziché mamma, una scelta che riflette il loro modo di percepire questa relazione. La gestione della famiglia ha richiesto un percorso di inserimento e di nuovi equilibri.

? Domande chiave Come ha cambiato la gestione quotidiana la vita della comica?. Perché i figli preferiscono chiamarla Lu invece di mamma?. Chi ha influenzato la decisione di Littizzetto di intraprendere l'affido?. Come si è evoluto il rapporto con l'ex compagno dopo l'arrivo dei figli?.? In Breve Decisione maturata dopo confronto con Maria De Filippi. Percorso iniziato a Milano con arrivo di Jordan e Vanessa dopo due anni. Gestione quotidiana con figli di nove anni e una ragazza in seconda media. Relazione con ex compagno Davide fino al 2018. Luciana Littizzetto ha raccontato al podcast Passa dal BSMT il percorso emotivo che l’ha portata a diventare madre attraverso l’affido, arrivando ai 40 anni senza figli ma con il desiderio di accoglierli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Littizzetto sull’affido: “Il sentimento materno è stato immediato

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Argomenti più discussi: Luciana Littizzetto: Figli adottivi e una famiglia allargata, è così che faccio politica. Doloroso lasciare la Rai; Luciana Littizzetto si racconta in un nuovo podcast: La vita ti manda un’altra strada, ma devi accorgertene; Mi sono sentita madre da subito; Littizzetto, la lettera che commuove: Cara mamma imperfetta, non sei sola. Poi la frase inaspettata sui figli bulli e hater.

''I figli non arrivavano e…'': Luciana Littizzetto svela cosa ha significato diventare mamma attraverso l’affido''I figli non arrivavano e…'': Luciana Littizzetto svela cosa ha significato diventare mamma attraverso l’affido ... gossip.it