Figli d’anima a Bergamo una serata tra teatro e riflessione sull’affido

A Bergamo si è svolta una serata organizzata dalla Cooperativa Sociale Aeper, dedicata al tema dell’affido eterofamiliare. L’evento ha combinato momenti di teatro e interventi di riflessione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questa forma di affidamento familiare. La serata ha attirato un pubblico interessato a conoscere più da vicino le realtà legate all’affido e alle sue implicazioni.

Bergamo. La Cooperativa Sociale Aeper promuove una serata di approfondimento e sensibilizzazione dedicata al tema dell’affido eterofamiliare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile allo spazio Cult! Diffusione culturale, in via Norberto Duzioni 2 a Bergamo. L’iniziativa intende accendere i riflettori sul progetto Famiglie Nido, una risposta concreta e territoriale alla necessità di accoglienza per bambini e bambine in tenerissima età. Attraverso il coinvolgimento delle famiglie, il progetto mira a garantire protezione e cura ai minori più piccoli, inserendoli in un contesto capace di attenzione. Riflessione istituzionale e linguaggio teatrale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Ispra – Una serata per conoscere l’affido familiareIspra, in provincia di Varese, si prepara ad affrontare una tematica di fondamentale importanza sociale: l’affido familiare. Leggi anche: Giornata sull'autismo, una serata al Teatro Politeama e una fiaccolata per i diritti