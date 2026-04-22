Luciana Littizzetto ha recentemente pubblicato un nuovo libro intitolato “Il tempo del la la la”, edito da Mondadori. Nel testo, l’autrice parla della sua esperienza legata alla menopausa e alla gestione dei figli affidati. Durante presentazioni e interviste, ha spiegato che per i figli in affido continua a essere “Lu”. La scrittrice ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale legati a queste tematiche.

Luciana Littizzetto torna in libreria con un nuovo lavoro edito da Mondadori, dal titolo “Il tempo del la la la”. Un romanzo che affronta con il suo stile ironico e diretto il tema della menopausa e dei cambiamenti che comporta nella vita di una donna. Intervistata dal Corriere della Sera, la comica alterna riflessioni personali e battute taglienti, restando fedele alla sua cifra stilistica fatta di leggerezza e autoironia. I sintomi della menopausa e la “brain fog”. Nel racconto della sua esperienza, Littizzetto sottolinea come la menopausa possa manifestarsi con numerosi sintomi, arrivando a citarne fino a 72. Tra quelli che la colpiscono maggiormente c’è la cosiddetta “brain fog”, la nebbia mentale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Luciana Littizzetto racconta la menopausa e i figli in affido: “Per loro resto Lu”

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