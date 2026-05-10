Spari contro moglie e figlio poi il gesto estremo | tragedia spaventosa l’orrore in casa

Una drammatica scena si è svolta in una abitazione, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro una donna e un bambino. Dopo il gesto, è stato trovato il corpo di uno dei due all’interno. Le persiane sono state abbassate e il silenzio che ha avvolto la zona è apparso irreale. Un’auto con evidenti segni di violenza è stata trovata parcheggiata davanti alla casa.

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Persiane abbassate, silenzio irreale e un’auto parcheggiata davanti all’abitazione con evidenti segni di violenza. È questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato da un uomo preoccupato perché la compagna non rispondeva più al telefono. Quello che inizialmente sembrava un caso da chiarire si è trasformato in una tragedia familiare sconvolgente. All’interno della casa, i poliziotti hanno scoperto quattro corpi senza vita e una pistola accanto alle vittime. Secondo le prime ricostruzioni investigative, si sarebbe trattato di un drammatico omicidio-suicidio maturato in un contesto familiare estremamente delicato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari contro moglie e figlio, poi il gesto estremo: tragedia spaventosa, l’orrore in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima le coltellate, poi il gesto estremo: orrore in Italia, nella casa dello studenteMattinata di paura a Sassari, dove un grave episodio di cronaca si è verificato all’interno della casa dello studente di via Rosello. Getta la moglie dal balcone, poi il gesto estremo: tragedia choc in Italia, scena agghiaccianteUna mattinata di apparente normalità si è trasformata in pochi istanti in un dramma che ha sconvolto un intero quartiere. Argomenti più discussi: Spari al 25 aprile, l’Anpi al presidio di protesta: Vorremmo parlare con l’arrestato; Spari del 25 aprile, Anpi all'attacco: Nemico chi sostiene le guerre coloniali di Netanyahu; Pasqua di fuoco ad Atripalda: nuovi accertamenti sugli spari tra famiglie rivali; Ancora colpi di pistola ad Aprilia, sette spari in via Nerone.