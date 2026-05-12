Lite tra ragazze in centro a Fidenza i compagni le immortalano in un video
Nel cuore di Fidenza, tra via Berenini e via Gramsci, alcune adolescenti si sono affrontate in una lite che ha attirato l’attenzione dei presenti. Durante l’incidente, alcuni ragazzi presenti hanno ripreso la scena con i loro telefoni, registrando un video dell’accaduto. Le ragioni dello scontro non sono ancora state chiarite dalle autorità, che stanno investigando sull’accaduto.
In pieno centro a Fidenza, tra via Berenini e via Gramsci, alcune ragazze adolescenti sono venute alle mani, nel corso di un litigio, per motivi non ancora noti. Secondo le prime ricostruzioni alcune di loro sarebbero cadute a terra nel corso del confronto violento. Un video, che sta circolando.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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