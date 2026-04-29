Lite tra ragazze per strada Porto Cesareo 12enne azzannata da rottweiler a polpaccio

A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, una ragazza di 12 anni è stata ferita a un polpaccio da un cane Rottweiler. L’incidente è avvenuto nei pressi di una strada pubblica, dopo una lite tra ragazze che, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto già precedenti. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Ci sarebbero screzi precedenti e una lite scoppiata per strada tra ragazze all'origine del ferimento di una 12enne che, l'altro ieri, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, è stata azzannata da un cane rottweiler ed è rimasta ferita a un polpaccio. La vittima è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Sull'episodio i carabinieri, intervenuti nell'immediatezza, stanno svolgendo accertamenti, anche se al momento non è stata ancora presentata una denuncia formale. Secondo quanto ricostruito, quando la ragazzina di 12 anni, in compagnia di un'amica, ha incontrato la 'proprietaria' del cane, una quindicenne, che si trovava insieme ad altri tre giovanissimi, gli sfottò e gli insulti, già verificatisi in passato, si sono ripetuti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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