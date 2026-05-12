A Casal di Principe, nel Casertano, una lite tra due minorenni ha portato all’accoltellamento di uno dei ragazzi. La Polizia di Stato ha arrestato un minore di origine egiziana che, durante un episodio di scontro con l’altro minorenne, lo ha ferito con un coltello. Il ragazzo ferito è stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un minore di origine egiziana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Casal di Principe (Ce) con l’accusa di aver accoltellato al culmine di una lite un altro minore connazionale, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il giovane risponde di tentato omicidio e porto di arma bianca. L’intera attività di indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto l’arresto del minore e il suo trasferimento presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli – Colli Aminei. L’adolescente sarà ascoltato nei prossimi giorni nell’udienza di convalida davanti al Gip presso il Tribunale dei minorenni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite tra minorenni nel Casertano, uno accoltellato, l’altro arrestato

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