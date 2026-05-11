Lite tra minorenni a Casal di Principe uno dei due accoltellato al fianco | è molto grave
A Casal di Principe si è verificata una rissa tra minorenni che ha portato a un'aggressione con un coltello. Uno dei giovani è stato ferito al fianco ed è in condizioni molto gravi. La polizia ha individuato e arrestato il responsabile, che è stato colpito a sua volta con un coccio di vetro dalla vittima. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli dell'episodio.
I poliziotti hanno individuato il responsabile dell'aggressione, colpito a sua volta dalla vittima con un coccio di vetro: il minorenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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