Lite tra minorenni a Casal di Principe uno dei due accoltellato al fianco | è molto grave

A Casal di Principe si è verificata una rissa tra minorenni che ha portato a un'aggressione con un coltello. Uno dei giovani è stato ferito al fianco ed è in condizioni molto gravi. La polizia ha individuato e arrestato il responsabile, che è stato colpito a sua volta con un coccio di vetro dalla vittima. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli dell'episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui