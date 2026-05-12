Lite durante la processione il disgelo non arriva La pace tra Apicella e Griffo dura 2 ore

Durante una recente processione, si è verificata una lite tra due persone coinvolte nel contesto politico locale. La tregua tra loro è durata solamente due ore, mentre a Trentola Ducenta la tensione politica continua a crescere. La campagna elettorale si caratterizza per accuse reciproche, polemiche e tentativi di distensione che si sono dissolti nel giro di poche ore. La situazione resta caratterizzata da un clima di crescente confusione e scontro pubblico.

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