L’italia tra conflitti globali e sovranità | a Zoppola si discute di neutralità

Da pordenonetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Zoppola, il 15 maggio 2026, si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato Italia Neutrale in collaborazione con la Sezione DSP di Pordenone. L’evento ha affrontato le sfide legate alla posizione del Paese tra conflitti globali e questioni di sovranità, in un quadro internazionale caratterizzato da una guerra diffusa e da equilibri geopolitici instabili. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle future scelte strategiche nazionali.

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Zoppola, 15 maggio 2026 – In un contesto internazionale segnato da una "guerra diffusa" e da equilibri geopolitici sempre più precari, il Comitato Italia Neutrale, in collaborazione con la Sezione DSP di Pordenone, promuove un momento di riflessione critica sul futuro strategico del nostro Paese.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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