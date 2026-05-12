L’italia tra conflitti globali e sovranità | a Zoppola si discute di neutralità
A Zoppola, il 15 maggio 2026, si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato Italia Neutrale in collaborazione con la Sezione DSP di Pordenone. L’evento ha affrontato le sfide legate alla posizione del Paese tra conflitti globali e questioni di sovranità, in un quadro internazionale caratterizzato da una guerra diffusa e da equilibri geopolitici instabili. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle future scelte strategiche nazionali.
Zoppola, 15 maggio 2026 – In un contesto internazionale segnato da una "guerra diffusa" e da equilibri geopolitici sempre più precari, il Comitato Italia Neutrale, in collaborazione con la Sezione DSP di Pordenone, promuove un momento di riflessione critica sul futuro strategico del nostro Paese.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Firenze al centro del mondo: si salva il diritto tra i conflitti globaliSabato 18 aprile 2026, alle ore 9:30, la Sala dei Duecento all’interno di Palazzo Vecchio ospiterà un confronto cruciale sul futuro delle norme che...
Conflitti globali: costi in salita, export USA cresceLa stabilità dei prezzi e la sicurezza delle filiere produttive sono messe a rischio dalle recenti tensioni geopolitiche che hanno già costretto le...