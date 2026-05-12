L’italia tra conflitti globali e sovranità | a Zoppola si discute di neutralità

A Zoppola, il 15 maggio 2026, si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato Italia Neutrale in collaborazione con la Sezione DSP di Pordenone. L’evento ha affrontato le sfide legate alla posizione del Paese tra conflitti globali e questioni di sovranità, in un quadro internazionale caratterizzato da una guerra diffusa e da equilibri geopolitici instabili. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle future scelte strategiche nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui