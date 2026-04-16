Sabato 18 aprile 2026, alle 9:30, nella Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio si terrà un incontro dedicato alle norme internazionali e ai loro sviluppi. L’evento riunirà esperti e rappresentanti di diverse nazioni per discutere delle sfide legali legate ai conflitti globali. La discussione si concentrerà sulle questioni di diritto internazionale e sul ruolo delle istituzioni nel mantenere l’ordine tra i paesi.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 9:30, la Sala dei Duecento all’interno di Palazzo Vecchio ospiterà un confronto cruciale sul futuro delle norme che regolano i rapporti tra le nazioni. L’iniziativa, denominata Le regole del mondo – Presente e futuro del Diritto Internazionale, nasce dalla volontà del Comune di Firenze di rispondere alla crescente erosione dei principi giuridici globali, in stretta sinergia con un gruppo di realtà associative locali e il supporto della Commissione consiliare 7 dedicata a Pari opportunità, Pace, Diritti Umani, Relazioni Internazionali e Immigrazione. L’appuntamento fiorentino si inserisce in un geopolitico segnato da una preoccupante tendenza verso l’uso della forza come strumento risolutivo delle controversie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze al centro del mondo: si salva il diritto tra i conflitti globali

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