Le tensioni geopolitiche a livello mondiale continuano a influenzare i mercati, portando a un aumento dei costi e a interruzioni nelle filiere produttive. Nonostante le difficoltà, le esportazioni degli Stati Uniti sono cresciute, contrastando in parte le sfide economiche. Le aziende si trovano a dover affrontare una situazione di emergenza costante, con prezzi sempre più instabili e rischi crescenti per la stabilità delle forniture.

La stabilità dei prezzi e la sicurezza delle filiere produttive sono messe a rischio dalle recenti tensioni geopolitiche che hanno già costretto le imprese del territorio a gestire un’emergenza permanente. I dati confermano come l’instabilità internazionale stia pesando sui costi energetici e di trasporto, costringendo artigiani e industriali a rivedere i piani di investimento. Le associazioni di categoria segnalano che le dinamiche speculative legate ai conflitti globali stanno generando rincari ingiustificati sul fronte dei carburanti e dell’energia elettrica, minacciando la sostenibilità economica delle piccole realtà imprenditorie locali. L’impatto diretto sulle filiere territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conflitti globali: costi in salita, export USA cresce

