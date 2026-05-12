L’Italia torna a concentrarsi sull’Artico, con un interesse che si riflette anche in una recente dichiarazione di una rappresentante politica. Ricordando l’impresa del dirigibile Norge, che nel 1926 raggiunse il Polo Nord, si evidenzia come il paese abbia storicamente partecipato alle esplorazioni nel Grande Nord. Questa ripresa di attenzione si accompagna a discussioni sulla presenza e le attività italiane nelle regioni artiche attuali.

Il 12 maggio 1926 il dirigibile Norge di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, segnando una delle più celebri imprese italiane dell’esplorazione artica. Oggi, a cento anni da quella storica trasvolata, il Grande Nord torna al centro dell’interesse italiano, ma in uno scenario completamente diverso: non più soltanto ricerca e avventura geografica, bensì sicurezza, energia, rotte commerciali e nuovi equilibri geopolitici tra Nato, Russia e Cina. Il Secolo d’Italia ne ha parlato con il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. L’Italia è pronta militarmente alla sfida dell’Artico? Leggi anche Genova abbraccia gli Alpini, Isabella Rauti: sono il simbolo dell’Italia che aiuta, sempre pronti nei momenti di bisogno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia torna a guardare all’Artico: “La Corsa al Grande Nord riguarda anche noi”. Parla Isabella Rauti

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