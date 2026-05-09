A Genova si svolge la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, con la presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti istituzionali. Su X, il sottosegretario di Stato alla Difesa ha dichiarato che gli Alpini sono il simbolo dell’Italia che aiuta, sempre pronti nei momenti di bisogno. La città si anima di momenti di incontro e celebrazione dedicati a questa storica associazione.

Su X, il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, oggi a Genova in occasione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, non ha dubbi. E rilancia: «L’Adunata Nazionale degli Alpini è tornata in città dopo 25 anni richiamando centinaia di migliaia di penne nere che con i loro familiari condividono il sentimento di una festa di popolo, lo spirito di servizio e l’amore per l’Italia». Aggiungendo a stretto giro: «Nella Cattedrale di San Lorenzo con la Santa Messa – con il ministro della Difesa, Guido Crosetto – abbiamo onorato i caduti, con il Labaro e i Vessilli delle tantissime Sezioni Ana. E ricordato gli Alpini che dal 1872 hanno versato il sangue per la Patria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova abbraccia gli Alpini, Isabella Rauti: sono il simbolo dell’Italia che aiuta, sempre pronti nei momenti di bisogno

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