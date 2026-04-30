Vito Dell’Aquila non prenderà parte agli Europei di taekwondo programmati per il 2026. La competizione si svolgerà dall’11 al 14 maggio a Monaco di Baviera, in Germania. La partecipazione dell’atleta italiano è stata annullata, e quindi non sarà presente alla manifestazione continentale di quest’anno.

In vista degli Europei 2026 di taekwondo, non arrivano buone notizie per l’Italia. Vito Dell’Aquila infatti, non sarà al via della manifestazione continentale, che si terrà dall’11 al 14 maggio in Germania, a Monaco di Baviera. L’azzurro – campione olimpico dei -58 kg alle Olimpiadi di Tokyo – non ha evidentemente recuperato dall’infortunio che non gli aveva consentito di disputare la finale dello Spanish Open di La Nucía (Alicante) una decina di giorni fa in terra iberica. Al suo posto, nella categoria che nel 2024 vide lo stesso Dell’Aquila trionfare a Belgrado, verrà schierato il promettente Abderrahman Touiar, che si è già messo in luce nelle ultime stagioni nelle categorie giovanili con risultati positivi verso l’approdo fra i seniores.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo: Vito Dell’Aquila non sarà presente agli Europei 2026

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