Liste d' attesa trend positivo | 202mila visite ad aprile con un incremento del 12,3% rispetto a dodici mesi fa

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile 2026, nelle Marche, sono state registrate oltre 202.000 visite sanitarie, segnando un incremento del 12,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il numero di prestazioni sanitarie è in aumento e le liste d’attesa sono migliorate, grazie all’attuazione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati vengono comunicati in un aggiornamento ufficiale sulla situazione sanitaria regionale.

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ANCONA – Crescono le prestazioni sanitarie e migliora il quadro delle liste d’attesa nelle Marche: ad aprile 2026 hanno superato quota 202mila, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall’introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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