Liste d' attesa trend positivo | 202mila visite ad aprile con un incremento del 12,3% rispetto a dodici mesi fa
A aprile 2026, nelle Marche, sono state registrate oltre 202.000 visite sanitarie, segnando un incremento del 12,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il numero di prestazioni sanitarie è in aumento e le liste d’attesa sono migliorate, grazie all’attuazione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati vengono comunicati in un aggiornamento ufficiale sulla situazione sanitaria regionale.
ANCONA – Crescono le prestazioni sanitarie e migliora il quadro delle liste d’attesa nelle Marche: ad aprile 2026 hanno superato quota 202mila, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall’introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Liste d'attesa e sanità, l'analisi di Forza Italia: "In Romagna quasi 70mila visite in meno rispetto al 2019"“In Romagna si registra un netto calo delle prime visite e di molte prestazioni terapeutiche, comprese alcune oncologiche, rispetto al periodo...
Liste d'attesa, i numeri della Regione Umbria: "Tempi migliorati, netto incremento delle performance"“L'impegno di questa amministrazione per garantire il diritto alla salute dei cittadini prosegue con la massima trasparenza e determinazione.
Argomenti più discussi: Il new deal sulle liste d’attesa: ad aprile prestazioni a +12,3%; Liste d’attesa, carenze organici, finanziamenti insufficienti: l’Ocse fotografa la sanità italiana; Tg Sanità, l’edizione di lunedì 4 maggio 2026; Oculistica a Chioggia: liste d’attesa dimezzate in tre anni.
Liste d’attesa. Schillaci: 81% visite erogate nei tempi, trend invertito. E sulla riforma della medicina generale, spiega: Non aboliremo il rapporto fiduciario con i medici di famiglia facebook
REGIA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Ci sono adulti qui con ADHD, e se sì, come si gestisce? reddit
Liste d’attesa. Schillaci: 81% visite erogate nei tempi, trend invertito. E sulla riforma della medicina generale, spiega: Non aboliremo il rapporto fiduciario con i ...Il ministro della Salute a Unomattina : Dobbiamo aggredire il 20% di ritardi. Inaccettabile che l'aspettativa di vita dipenda da residenza e reddito. quotidianosanita.it