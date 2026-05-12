Liste d' attesa trend positivo | 202mila visite ad aprile con un incremento del 12,3% rispetto a dodici mesi fa

A aprile 2026, nelle Marche, sono state registrate oltre 202.000 visite sanitarie, segnando un incremento del 12,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il numero di prestazioni sanitarie è in aumento e le liste d’attesa sono migliorate, grazie all’attuazione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati vengono comunicati in un aggiornamento ufficiale sulla situazione sanitaria regionale.

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