Liste d' attesa e sanità l' analisi di Forza Italia | In Romagna quasi 70mila visite in meno rispetto al 2019

In Romagna, il numero di prime visite è diminuito significativamente rispetto al 2019, con circa 70.000 prestazioni in meno. L’analisi di Forza Italia evidenzia un calo anche di molte prestazioni terapeutiche, tra cui alcune oncologiche, rispetto al periodo pre-pandemia. La riduzione si riscontra sia nelle visite di primo accesso che in altre tipologie di prestazioni sanitarie.

“In Romagna si registra un netto calo delle prime visite e di molte prestazioni terapeutiche, comprese alcune oncologiche, rispetto al periodo precedente la pandemia. È quella la vera causa delle liste d’attesa infinite da approfondire per risolvere il problema”, dichiara il presidente del gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Sanità, nuove regole per le visite a pagamento: Schifani promette meno liste d’attesaRimettere ordine nell’attività libero-professionale intramuraria e rendere il sistema sanitario più equo, trasparente e aderente ai bisogni dei...

Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Si facevano molte più prestazioni prima della pandemia"“Prima della pandemia a Cesena le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni.

Contenuti e approfondimenti su Forza Italia

Temi più discussi: Vignali (FI): Riportare le liste d’attesa nei limiti previsti dalla legge; Sanità lombarda, Carzeri e Licata (Forza Italia): Serve cambio di passo, Forza Italia pronta a scelte coraggiose; Post Covid, l'allarme di Forza Italia: In sei anni a Bologna prime visite crollate del 21,5%, gli esami diagnostici del 28,8%; Fabi (E-R), 'ridotti i tempi delle liste di attesa, ma non siamo ancora soddisfatti'.

Sanità lombarda, Carzeri e Licata (Forza Italia): Serve cambio di passo, Forza Italia pronta a scelte coraggioseSul piatto carenza di infermieri e di medici di medicina generale, lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche, scarsità di presidi sanitari di prossimità. E la questione demografica ... varesenews.it

Emergenza 118 e liste d’attesa, Tedde: «La sanità sarda affonda tra liti di potere e aule di tribunale»«Le scorie e le macerie lasciate dalle liti e dalle risse sul poltronificio della sanità stanno producendo effetti devastanti su un sistema sanitario sardo già di per se fragile». Lo dichiara il ... algheroeco.com

Centrodestra spaccato sulle commissioni regionali: scontro Lega-Forza Italia, lavori sospesi. A rischio anche l’elezione unitaria di Sangiuliano capo opposizione. - facebook.com facebook

-12 giorni al referendum. Il 22 e il 23 marzo andiamo a votare Sì. Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia, spiega perché la riforma della Giustizia può rendere davvero libera la magistratura dalle correnti. x.com