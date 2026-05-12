In Toscana, le liste d’attesa continuano a rappresentare una delle principali criticità del sistema sanitario regionale. Recenti dati indicano che sono state programmate oltre 313.000 prestazioni, evidenziando la mole di richieste ancora in sospeso. La questione delle attese prolungate è al centro dell’attenzione, con numeri che sottolineano la difficoltà di gestire efficacemente le richieste dei cittadini.

FIRENZE – Le liste d’attesa in Toscana restano una delle principali criticità del sistema sanitario regionale. Per questo l’Area Vasta Centro ha approvato un nuovo piano operativo 2026 con l’obiettivo di aumentare visite, esami diagnostici e interventi chirurgici, cercando di ridurre i tempi di attesa nei territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Il documento, elaborato da Asl Toscana Centro, Azienda ospedaliero universitaria Careggi, AOU Meyer Irccs e Ispro, recepisce le indicazioni della Regione Toscana contenute nella delibera DGRT 2312026. Secondo l’analisi riportata nel piano, nel 2025 è aumentato il numero di visite ed esami erogati, ma la crescita della domanda sanitaria non ha consentito un miglioramento significativo dei tempi di attesa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Liste d’attesa in Toscana, piano da oltre 313mila prestazioni

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