La Regione Puglia ha annunciato un piano per ridurre le liste d’attesa che si è tradotto in oltre 17mila prestazioni tra visite e ricoveri eseguiti dal 2 al 25 febbraio. L’iniziativa coinvolge tutte le strutture sanitarie della regione e mira a migliorare l’efficienza nel recupero delle prestazioni programmate. Le attività proseguiranno oggi e domani in tutta la regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d'attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari. In particolare le visite e gli esami già eseguiti sono 16.102, quelli anticipati rispetto alla data di prenotazione precedente 25.484. Per quanto riguarda i ricoveri invece, al 25 febbraio sono state richiamate 7.435, anticipati 741 ed eseguiti 954. Complessivamente quindi, ad oggi, in tutta la Puglia sono state richiamati in 54.222, anticipate 26.225 prestazioni (visite, esami, ricoveri) ed eseguite 17.056. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Sanità, piano per l'abbattimento delle liste d'attesa: oggi e domani visite e ricoveri in tutta la Puglia Oltre 17mila prestazioni da inizio mese a mercoledì

Puglia, sanità: abbattimento delle liste d’attesa, visite anticipate per oltre 6300 cittadini e circa 3000 hanno rifiutato RegioneDall'1 febbraio è operativo il piano della Regione Puglia per l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità.

