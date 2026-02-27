Il piano del Policlinico di Bari per abbattere le liste d' attesa | oltre 250 prestazioni programmate nel weekend

Il Policlinico di Bari ha annunciato un piano per ridurre le liste d’attesa, con oltre 250 prestazioni programmate nel fine settimana. L’ospedale sta organizzando un’intensa attività anche durante il weekend per velocizzare le visite e gli interventi già programmati. La misura mira a migliorare i tempi di accesso alle cure per i pazienti.

L'ospedale barese accelera sullo smaltimento di visite, esami e sedute chirurgiche, calendarizzando le attività anche nel fine settimana. Orari estesi fino alle 23 per ampliare l'offerta Il Policlinico di Bari prosegue con il piano per il recupero delle liste d'attesa, e accelera con un intenso programma di attività anche nel weekend. Domani, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, sono oltre 250, infatti, le prestazioni calendarizzate, tra sedute chirurgiche, visite specialistiche e diagnostiche. In totale, nel fine settimana in arrivo sono previste sessanta procedure chirurgiche e 188 prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, per un totale di oltre 250 attività sanitarie aggiuntive. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Visite ed esami di sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa nell'Asl To5: "Nel 2026 erogate 13.500 prestazioni in più"Da lunedì 16 febbraio fino al 31 dicembre 2026 torna in ASL TO5 la possibilità di effettuare visite ed esami in orario serale e nel weekend.

