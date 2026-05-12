L' ispezione congiunta all' Oltrecafè verifiche dei nas ed identificazione per 121 giovani

Nelle ultime settimane sono state svolte ispezioni congiunte presso il locale Oltrecafè, durante le quali sono stati effettuati controlli dai Nas e identificati 121 giovani presenti. Le verifiche fanno parte di un'operazione avviata nel 2026, finalizzata a monitorare i luoghi di aggregazione e a garantire la sicurezza durante la movida notturna. Le attività continuano con l’obiettivo di controllare la conformità alle normative vigenti.

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