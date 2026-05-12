L' ispezione congiunta all' Oltrecafè verifiche dei nas ed identificazione per 121 giovani
Nelle ultime settimane sono state svolte ispezioni congiunte presso il locale Oltrecafè, durante le quali sono stati effettuati controlli dai Nas e identificati 121 giovani presenti. Le verifiche fanno parte di un'operazione avviata nel 2026, finalizzata a monitorare i luoghi di aggregazione e a garantire la sicurezza durante la movida notturna. Le attività continuano con l’obiettivo di controllare la conformità alle normative vigenti.
Proseguono le attività avviate nel 2026 per monitorare i luoghi di aggregazione e garantire la sicurezza della movida notturna. Nel corso dello scorso fine settimana, i fari dei controlli si sono accesi in modo specifico presso il noto Oltrecafè di Soliera. L'operazione ha visto scendere in campo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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