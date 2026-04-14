Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno condotto un’ispezione congiunta presso un’attività commerciale. Durante le verifiche, sono state contestate sanzioni per oltre 16.000 euro e l’attività è stata temporaneamente chiusa. L’operazione si è svolta congiuntamente a forze di polizia locali e ha coinvolto anche altri enti di controllo. I dettagli sull’intervento sono stati comunicati ufficialmente questa mattina.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’Asl e della Siae di Avellino, hanno svolto ad Aiello del Sabato un servizio finalizzato, in particolare, alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, nonché all’osservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza. Nel corso dell’attività ispettiva, all’interno di un locale sono state constatate carenze igienico-sanitarie riconducibili alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. Nella circostanza è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza della prevista formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ispezione congiunta: multe per oltre 16mila euro e attività chiusa

Controlli nelle carrozzerie del novarese: oltre 40mila euro di multe a due attivitàDurante l'operazione sono state identificate 14 persone e controllati 65 veicoli, 10 dei quali risultati privi di targa.

Gravi violazioni sulla sicurezza in un centro scommesse di Montesilvano: attività sospesa e multe per oltre 5mila euroNessuna formazione del personale, nessun medico e nessun responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sospetti durante i controlli fanno scattare l’ispezione: scoperto un carico dal valore fino a 250mila euro Operazione congiunta di Dogane e Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di stupefacenti - facebook.com facebook

CAPACCIO PAESTUM: OPERAZIONE CONGIUNTA POLIZIA LOCALE E CARABINIERI, FERMATO PRESUNTO LADRO Continua, con efficacia, il controllo del territorio in orario notturno da parte della Polizia Locale di Capaccio Paestum, operato in... x.com