Le cozze di Torre Faro verifiche dei Nas

I carabinieri dei Nas di Catania hanno effettuato controlli allo stabilimento Sacom di Torre Faro, situato nel lago piccolo di Ganzirri. Le verifiche riguardano la produzione di cozze e molluschi. Durante l’ispezione sono stati controllati i locali e le procedure di lavorazione, senza che siano stati resi noti eventuali esiti o irregolarità riscontrate.

Controlli dei carabinieri dei Nas di Catania, Nucleo antisofisticazioni e Sanità, allo stabilimento Sacom di Torre Faro che produce cozze e molluschi nel lago piccolo di Ganzirri. Accertamenti - da quanto si apprende - figli di quanto avvenuto in Campania con i casi di epatite A. Alla ditta le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Incendio all’alba a Torre Faro: scuola chiusa, verifiche in corsoLe lezioni sospese fino a nuovo avviso per consentire accertamenti dopo il rogo che ha interessato la struttura educativa. Tutela dei laghi di Ganzirri e Torre Faro, organizzato tavolo tecnico a Palazzo dei LeoniL'incontro interistituzionale, convocato dalla Città Metropolitana, ha affrontato il tema dei controlli e sistemi di vigilanza a tutela del delicato... Torre Faro, la riqualificazione si sfalda: pavimentazione smantellata, commercianti in rivoltaLa «tela di Penelope» dei cantieri: piastrelle appena messe e subito smantellate, lavori da 1.070.000 euro per mettere in sicurezza la zona mare, ma la consegna rischia di slittare ... lasicilia.it Torre Faro, smantellata parte della nuova pavimentazione in via PalazzoMESSINA – Nuovi intoppi nei lavori di riqualificazione a Torre Faro. Dopo una partenza a rilento nella stagione autunnale, il cantiere sembrava aver ingranato la marcia giusta. Nelle ultime ore, però, ... tempostretto.it