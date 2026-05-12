Lisa Rossi vince l’argento nel disco ai campionati di cocietà Cadetti
Durante la terza giornata dei campionati di società interprovinciali, disputati allo stadio “Tenti”, si sono affrontati atleti nati tra il 2011 e il 2012. Tra le varie discipline, nel lancio del disco, un’atleta dell’Alga Atletica Arezzo si è distinta conquistando la medaglia d’argento. La manifestazione ha visto la partecipazione di società di Arezzo, con i giovani atleti impegnati in diverse prove.
I Cadetti e le Cadette dell’Alga Atletica Arezzo in pista tra le mura amiche. Lo stadio di atletica “Tenti” ha ospitato la fase interprovinciale dei campionati di società rivolti agli atleti nati nel biennio 2011-2012 che, giunta alla terza giornata, ha proposto un confronto tra società di Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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