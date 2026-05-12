Lisa Rossi vince l’argento nel disco ai campionati di cocietà Cadetti

Durante la terza giornata dei campionati di società interprovinciali, disputati allo stadio “Tenti”, si sono affrontati atleti nati tra il 2011 e il 2012. Tra le varie discipline, nel lancio del disco, un’atleta dell’Alga Atletica Arezzo si è distinta conquistando la medaglia d’argento. La manifestazione ha visto la partecipazione di società di Arezzo, con i giovani atleti impegnati in diverse prove.

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