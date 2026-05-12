Nella giornata del 12 maggio 2026, si sono svolti ad Arezzo i Campionati di Società Cadetti e Cadette. La squadra locale ha partecipato con diverse atleti in varie discipline, tra cui anche il lancio del disco. Tra i risultati, spicca la vittoria di una atleta che si è aggiudicata la medaglia d’argento in questa specialità. La manifestazione si è svolta all’interno di una struttura indoor a pochi passi dal centro cittadino.

Arezzo, 12 maggio 2026 – I Cadetti e le Cadette dell’ Alga Atletica Arezzo in pista tra le mura amiche. L o stadio di atletica “Tenti” ha ospitato la fase interprovinciale dei Campionati di Società rivolti agli atleti nati nel biennio 2011-2012 che, giunta alla terza giornata, ha proposto un confronto tra società di Arezzo, Firenze e Prato nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. In una giornata condizionata da pioggia incessante e forte vento, l’Alga Atletica Arezzo ha trovato soddisfazioni con un argento e numerosi record personali che certificano la costante crescita tecnica e agonistica del gruppo dei Cadetti. Il miglior risultato è stato festeggiato da Lisa Rossi che ha meritato il secondo gradino del podio nel lancio del disco con una prestazione di altissimo livello di 22.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lisa Rossi vince l’argento nel disco ai Campionati di Società Cadetti

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