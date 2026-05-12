Lions | 9,9 milioni di euro e 6 milioni di persone aiutate nel 2025
Nel 2025, l’associazione ha raccolto 9,9 milioni di euro e ha assistito circa 6 milioni di persone. Ogni due minuti, viene avviato un nuovo progetto. Dei 5 milioni di euro destinati a specifici interventi, i beneficiari diretti sono stati individuati in vari settori e aree di intervento. La gestione delle risorse e l’attivazione dei progetti avvengono in modo continuo e rapido, garantendo interventi tempestivi e mirati.
? Punti chiave Come riesce una sola associazione ad attivare un progetto ogni due minuti?. Chi sono i beneficiari diretti dei 5 milioni di euro stanziati?. Come vengono impiegate le risorse destinate alla prevenzione sanitaria e ambientale?. Quali nuovi obiettivi punta a raggiungere la Mission 1.5 entro il 2027?.? In Breve 924mila ore di volontariato mobilitate tra 1.400 realtà locali e 40mila soci.. 2,3 milioni di persone sostenute direttamente con 5 milioni di euro per fasce deboli.. 2,2 milioni di euro investiti in 34mila iniziative per le nuove generazioni.. Obiettivo Mission 1.5 punta a raggiungere un miliardo di persone entro il 2027.. Il Multidistretto Lions 108 Italy ha aiutato quasi 6 milioni di persone nel corso del 2025, mobilitando circa 9,9 milioni di euro attraverso oltre 924mila ore di volontariato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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