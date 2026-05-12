Lions | 9,9 milioni di euro e 6 milioni di persone aiutate nel 2025

Nel 2025, l’associazione ha raccolto 9,9 milioni di euro e ha assistito circa 6 milioni di persone. Ogni due minuti, viene avviato un nuovo progetto. Dei 5 milioni di euro destinati a specifici interventi, i beneficiari diretti sono stati individuati in vari settori e aree di intervento. La gestione delle risorse e l’attivazione dei progetti avvengono in modo continuo e rapido, garantendo interventi tempestivi e mirati.

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