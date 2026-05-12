L’attaccante dell’Inter ha riportato una contrattura durante l’allenamento, mettendo in dubbio la sua presenza nella finale. La situazione preoccupa i tifosi e lo staff tecnico, considerando che il giocatore aveva appena condiviso momenti di serenità con il compagno Lautaro Martinez. La partita si avvicina e le condizioni di Thuram restano da valutare, mentre il team si prepara a eventuali alternative in attacco.

Dalle risate con Lautaro Martinez ai timori di queste ore, la vigilia di Marcus Thuram si tinge di giallo. Cristian Chivu si ritrova a fare i conti con un reparto d’attacco che, per tutta la stagione, è stato croce e delizia dell’ Inter. Da una parte ci sono le 85 reti segnate in campionato, dato che racconta la superiorità nerazzurra. Dall’altra c’è un’infermeria che ha presentato un conto salatissimo. Il quadro resta delicato. Lautaro è appena rientrato da un guaio muscolare, dopo lo stiramento al polpaccio di febbraio e il nuovo problema di aprile. Pio Esposito ha dovuto fare i conti in questi giorni con una contusione alla schiena, Ange-Yoan Bonny con piccoli acciacchi alla caviglia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Inter in ansia, altra tegola in attacco. Contrattura per Thuram: la finale è a rischio

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