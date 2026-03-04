Roma, 4 mar. (Adnkronos) - In un momento storico in cui l'intelligenza artificiale viene per lo più raccontata come forza separata dall'esperienza umana c'è bisogno di un mutamento di prospettiva, che riconduca a un'unità possibile e auspicabile tra persone e macchina: da questa idea nasce C'è una sola intelligenza, che vuole essere uno dei principali eventi dell'anno su intelligenza umana e Intelligenza Artificiale, e che riunirà al PalaDozza di Bologna il prossimo giovedì 19 marzo oltre 1000 leader e Decision Maker, chiamati oggi a governare la complessità di un presente sempre più accelerato. Organizzato da Dinova, società del Gruppo Maggioli, C'è una sola intelligenza nasce come spazio di confronto tra impresa, cultura, società e spettacolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Bologna 'C'è una sola intelligenza', il 19/3 evento unico su intelligenza umana e artificiale

Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umanaDamascelli sul Giornale critica Infantino che, dopo aver consegnato il premio della pace a Donald Trump, ha annunciato che la prossima coppa del...

L'infettivologo Di Girolamo premiato per il racconto su intelligenza artificiale ed empatia umanaIl riconoscimento, nell'ambito del premio letterario Roberto Stella, è stato consegnato a Roma in occasione della sesta Giornata nazionale del...

Una selezione di notizie su A Bologna 'C'è una sola intelligenza'....

Discussioni sull' argomento Giorgio Pasotti a teatro con l'Otello: Oggi la donna è come una specie di pungiball su cui l'uomo può accanirsi con compiacimento. Siamo all'era della pietra; Pisa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv; E alla fine arriva Odgaard. Il Bologna vince a Pisa; Sorteggi Uefa per l'Atalanta c'è il Bayern, in Europa league il derby Bologna-. Roma, per la Fiorentina i polacchi del Rakow.

Presa B+, a Bologna c'è una palestra costruita a mano da un 26enne per fare climbing e «balotta»: «In pochi mesi già 1.600 iscritti»«Adoro questa palestra perché non è solo un posto dove fare climbing: è un luogo di socialità, dove stare insieme e fare balotta. Ogni cosa, ogni muro, che ho costruito da solo o con l'aiuto dei ... corrieredibologna.corriere.it

EVENTI REGIONE FLEXUS cantano DALLA per i suoi 83 anni al Dehon di Bologna l'anniversario della nascita di LUCIO morto l'1 marzo 2012 a Montreaux durante l'ultima tournée in Svizzera. Di Francesco Giovanni Zingrillo Comune di Bologna | Teatro Deh facebook

Giulia Maria, Luca, Gabriella, Marco, Mariacristina: sono i ricercatori del @CNRsocial_ di #Bologna che stanno rischiando di rimanere senza lavoro: oggi hanno raccontato le loro storia in @comunebologna. x.com