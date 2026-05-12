In Russia, i servizi segreti principali sono tre: l’FSB e l’SVR, entrambi derivanti dal vecchio KGB, e il GRU, il servizio militare nato nel 1918 sotto Lenin. L’FSB si occupa principalmente di sicurezza interna, l’SVR di intelligence estera e il GRU di operazioni militari e di spionaggio sul campo. Questi organismi lavorano secondo ruoli distinti, ma sono collegati da una stretta collaborazione nel perseguire gli obiettivi dello Stato.

Tre servizi segreti, due nati dalle ceneri del famigerato KGB, l’FSB e l’SVR, e poi il GRU, l’onnisciente servizio segreto militare che è nato dai figli della rivoluzione, fondato da Lenin nel 1918 e ancora oggi il più attivo su ogni campo e a ogni livello. Al di sotto di loro, due asset a cui appoggiarsi per le operazioni clandestine: le unità Spetsnaz, forze speciali alle dirette dipendenze dei servizi segreti, e la Wagner, la componente paramilitare a cui viene assegnato, sempre più frequentemente, il “lavoro sporco” nelle zone grigie o nel nuovo Grande Gioco post-coloniale. Così le spie del Cremlino si muovono sullo scacchiere globale,...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’intelligence di Mosca: come lavorano e si dividono i compiti le spie del Cremlino

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