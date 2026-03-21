Intelligence per intelligence? A cosa mira davvero il gioco pericoloso del Cremlino

Il Cremlino ha avanzato una proposta di scambio di intelligence che, pur apparendo equilibrata, presenta uno squilibrio evidente a favore di Mosca. Il gioco di scambio è stato declinato, ma le mosse del governo russo continuano a suscitare interesse tra analisti e osservatori internazionali. La questione riguarda le ambizioni di Mosca di ottenere vantaggi strategici attraverso questi scambi di informazioni.

Una proposta apparentemente equa, ma in realtà profondamente sbilanciata a favore di Mosca, e capace di raggiungere (almeno parzialmente) gli effetti desiderati nonostante essa sia stata declinata. Una mossa diplomatica da manuale quella realizzata dal Cremlino pochi giorni fa quando l’inviato speciale russo Kirill Dimitriev si è recato a Miami per un incontrarsi con l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff e con Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, incontro che si colloca all’interno del più ampio negoziato tra Stati Uniti e Russia sul conflitto in Ucraina e non solo. In questa occasione, secondo due persone a conoscenza... 🔗 Leggi su Formiche.net

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