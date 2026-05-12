L’intellettuale di destra | Serve un cantiere di dialogo con il mondo della cultura
Un intellettuale di destra ha affermato che è necessario avviare un processo di dialogo e ascolto con il mondo culturale di quella parte politica, con l’obiettivo di creare una rete più solida. La proposta si inserisce nel tentativo di rafforzare i legami tra i diversi settori culturali e politici, prendendo esempio da quanto avviene da tempo nella sfera di sinistra. La dichiarazione è stata rilasciata in una giornata dedicata alle iniziative culturali a livello nazionale.
Roma, 12 maggio 2026 – Un “cantiere” di dialogo e di ascolto con il mondo culturale di destra, per fare rete, come “riesce” alla sinistra. È la proposta che lancia, dopo le polemiche sul ministero della Cultura, Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. È scoppiato un nuovo caso al Collegio romano, con l’azzeramento di parte dello staff del ministro Giuli. Rischia di essere proprio la cultura la nemesi del primo governo guidato da un partito di destra? “Tenderei un po’ a ridimensionare l’accaduto: è vero che stiamo parlando di due figure importanti all’interno dello staff del ministro, ma non si tratta di ruoli diretti di governo.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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