L’intellettuale di destra | Serve un cantiere di dialogo con il mondo della cultura

Un intellettuale di destra ha affermato che è necessario avviare un processo di dialogo e ascolto con il mondo culturale di quella parte politica, con l’obiettivo di creare una rete più solida. La proposta si inserisce nel tentativo di rafforzare i legami tra i diversi settori culturali e politici, prendendo esempio da quanto avviene da tempo nella sfera di sinistra. La dichiarazione è stata rilasciata in una giornata dedicata alle iniziative culturali a livello nazionale.

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